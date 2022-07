Karl Marx und der ver.di-Streik

„Die Augen von Karl Marx zeichnen sich ab: Restaurator Mirko Finzsch begutachtet das Mosaik 'Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR' an einem Plattenbau in Halle. Das fast 35 Meter hohe und sieben Meter breite Werk des spanischen Künstlers Josep Renau (1907-1982) wird derzeit wiederhergestellt. Die Wandbilder des Spaniers sind in Deutschland nur in Halle und Erfurt erhalten."

Karl Marx und der Streik der Gewerkschaft ver.di. Passt doch irgendwie gut zusammen

Am Mittwoch geht in Halle bei der HAVAG, aber auch in Verkehrsbetrieben in Magdeburg, Dessau und im Burgenlandkreis, der Streik der Gewerkschaft ver.di weiter. Gefordert werden 1,50 Euro Lohn pro Stunde mehr und die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro im Monat.

Die MLPD in Halle und ihr Jugendverband REBELL werden auch diesmal den Streik tatkräftig unterstützen und in mehren Stadtteilen die Solidarität mit der Bevölkerung unter der Losung: "Solidarität mit den streikenden Kolleginnen und Kollegen der HAVAG! Kampf der Inflation und der Weltkriegsgefahr! Nein zu den 100 Milliarden für den Krieg! Das 9-Euro-Ticket muss für alle erhalten bleiben!" organisieren.