Krankenhausbeschäftigte und Friedenskämpfer demonstrieren zusammen

Auf der Antikriegsdemonstration am 2. Juli in Berlin sprach mit Anita Winter auch eine Vertreterin der Krankenhausbewegung „Gesundheit für alle!“ Monatelang standen die Beschäftigten der Berliner Charité und von Vivantes in einem Streik für bessere Arbeitsbedingungen und Entlastung. Täglich müssen sie jeden erkämpften Schritt verteidigen. In Nordrhein-Westfalen streiken die Beschäftigten der sechs Uni-Kliniken seit neuen Wochen für den Tarifvertrag Entlastung. In der Krankenhausbewegung wächst die Gegnerschaft zum imperialistischen Krieg um die Ukraine.



Hier der Redebeitrag