Mehrheit der Europäer will keinen langwierigen Krieg

Das European Council on Foreign Relations (ECFR) hat eine Umfrage durchgeführt, wie die Menschen in Europa zum Ukrainekrieg stehen. Demnach empfinden die Europäer zwar Solidarität mit der Ukraine. 35 Prozent der Befragten wollen, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. 22 Prozent sind für nachhaltige Schwächung von Russland. Die europäischen Bürger sind besorgt über die Kosten der Wirtschaftssanktionen und über die Gefahr einer nuklearen Eskalation. „Wenn sich nicht etwas dramatisch ändert, werden sie sich einem langen und langwierigen Krieg widersetzen“ so das ECFR. Nur in Polen, Deutschland, Schweden und Finnland findet die Erhöhung der Militärausgaben größere öffentliche Unterstützung.

Hier geht es zur Umfrage (Englisch)