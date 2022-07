MLPD-Flugblatt erreicht Hunderte Arbeiter und Angestellte

Am 13. Juli in der Früh um 5 Uhr verteilten Jugendliche und Freunde vom Jugendverband REBELL Halle am Hauptbahnhof Flugblätter der MLPD Halle: „Solidarität hilft siegen! Jetzt erst recht!“ an Kolleginnen und Kollegen anderer Betriebe. Noch nie wurden so viele Flugblätter in so kurzer Zeit an unserem Bahnhof verteilt. Hunderte Arbeiter und Angestellte erfuhren so von der Solidarität mit dem Streik der HAVAG-Beschäftigten.