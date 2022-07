ATIF solidarisch mit Linkspartei

Oberhausen: Lückenlose Aufklärung des faschistischen Anschlags!

Der Bundesvorstand der Föderation der ArbeiterInnen aus der Türkei in Deutschland e.V (ATIF) erklärt der Linkspartei und dem Linken Zentrum in Oberhausen seine Solidarität und verurteilt den heimtückischen faschistischen Anschlag auf das Parteibüro der Linkspartei und das Linke Zentrum in Oberhausen.