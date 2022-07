Rad-Putzaktion in Recklinghausen und gemeinsames Feiern in Bochum

Einigen Eltern fällt es schwer, den Beitrag für das Sommercamp zu stemmen. Die Ortsgruppe der MLPD hat hier in Zusammenarbeit mit dem REBELL für die Rotfüchse Spenden gesammelt und erarbeitet. Wir hatten viel Spaß und haben die Drahtesel einiger Radfahrer zum Glänzen gebracht! Es wurden 42 Euro erarbeitet und gespendet.

REBELL Bochum: Freunde im ganzen Leben!

Wir vom REBELL Bochum haben am Donnerstag, den 7. Juli, zusammen das Festival „Bochum Total“ in der Bochumer Innenstadt besucht. Wir haben den Tag gewählt, da unsere Lieblingssängerin Esther Graf dort aufgetreten ist. Wir hören ihre Musik sehr oft bei verschiedenen Gelegenheiten, z. b bei den Spiele-ohne-Grenzen-Trainings vor dem Pfingstjugendtreffen. Wir haben unterwegs zufällig noch andere Bekannte getroffen. So wurde unsere Gruppe immer größer. Bei uns sind wir alle miteinander befreundet und unternehmen in unserer Freizeit viel gemeinsam, denn das gehört auch zum Rebell-sein dazu. Z. b machen wir oft Spieleabende oder kochen zusammen. Das macht sehr viel Spaß und stärkt die Moral. Das ist in dieser herausfordernden Zeit mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs sehr wichtig. Es ist auch definitiv besser, mit anderen Jugendlichen zusammen zu sein, als alleine vor dem PC oder Fernseher zu sitzen!