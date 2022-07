„Solidarität hilft siegen! Jetzt erst recht!“

Die Gewerkschaft ver.di fordert zu Recht einen Ausgleich für die Inflation. Da sind 1,50 Euro mehr Lohn pro Stunde und die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 150 Euro monatlich wohl das mindeste. Auch die Kolleginnen und Kollegen der HAVAG brauchen, wie alle Arbeiter, Angestellte und Azubis, eine spürbare Lohnerhöhung, um weiterhin ihre Lebenshaltungskosten bezahlen zu können. Die galoppierende Inflation entwertet Löhne und Gehälter in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Zugleich stellt die Ampel-Regierung 100 Milliarden Euro für einen imperialistischen Krieg zur Verfügung. Die Großaktionäre von Banken und Konzernen werden mit der Krise immer reicher, während die Massen immer ärmer werden.

Im Kampf gegen die Inflation und wachsende Weltkriegsgefahr müssen Arbeiter, Angestellte, Rentner und einfache Leute sowie ihre Familien mit den streikenden Kolleginnen und Kollegen gemeinsam aktiven Widerstand organisieren. Für eine lebenswerte Zukunft, wie in einer echten sozialistischen Gesellschaft!

Wir fordern:

Weg mit dem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr und mit der Unterstützung eines ungerechten Kriegs!

Das 9-Euro-Ticket muss erhalten bleiben! Finanziert nicht durch unsere Steuern, sondern durch eine Nahverkehrssteuer aller Unternehmen, entsprechend ihres Umsatzes. Ein kostenloser ÖPNV ist möglich. Auf der Grundlage eines ÖPNV, der wirklich mit 100 Prozent erneuerbaren Energien unterwegs ist, kann wirklich echter Umweltschutz betrieben werden.

Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich! Das entlastet die Kolleginnen und Kollegen und schafft viele neue Arbeitsplätze, auch für die Jugend.

Für ein allseitiges, vollständiges und gesetzliches Streikrecht!

Lasst uns, alle fortschrittlich gesinnten Menschen, aktiv werden und gemeinsam gegen Inflation und Weltkriegsgefahr auf die Straße gehen! Kommt am Montag, dem 25. Juli, 17 Uhr, zur Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses an die Ulrichskirche im Boulevard / Leipziger Straße in Halle! Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!