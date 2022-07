Solidarität mit den Kollegen von EvoBus

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Montagsdemo Stuttgart solidarisiert sich mit eurem Kampf um jeden Arbeitsplatz! Wir informierten heute auf dem Karl-Benz-Platz, direkt vor dem Daimler-Werk in Stuttgart-Untertürkheim, die Montagsdemonstranten und die Bevölkerung darüber, dass die Daimler-Kolleginnen und Kollegen von EvoBus in Mannheim am 29. Juni von den Verlagerungsplänen des Rohbaus nach Tschechien erfuhren. 1000 Arbeitsplätze in Mannheim und 500 in Ulm sollen weg. Darauf stand dort die Produktion für den Rest des Tages.

Wir finden: Streik ist die richtige Antwort auf diesen Angriff. Die Stilllegungspläne müssen vom Tisch! Auch im Werk Untertürkheim ist die Vernichtung von 4000 Arbeitsplätzen im Zuge der Elektrifizierung der PKW angekündigt. Wenn es weniger Arbeit braucht, E-Autos zu bauen, brauchen wir dringend die Arbeitszeitverkürzung auf wöchentlich 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich und keine Zugeständnisse der Arbeiter. Denn bei der Inflation können wir uns keinen Lohnverzicht erlauben.

Um erfolgreich zu kämpfen, braucht es die Kampfeinheit im Konzern unter der Losung: „Ein Konzern – eine Belegschaft – ein Kampf!“ Und es braucht Solidarität aus der Bevölkerung. Dazu möchten wir beitragen. Wir machen Euren Kampf weiter bekannt.