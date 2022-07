Streik im Crown Post Office

Am Montag traten rund 1.500 Beschäftigte des Crown Post Office in Großbritannien in einen 24-Stunden-Streik. Die Gewerkschaft CWU hatte das Angebot von einer Lohnerhöhung um 3 Prozent plus einer Einmalzahlung von 500 Pfund (590 Euro) abgelehnt, schließlich liegt die Inflation derzeit bei 9 Prozent. Der Streik betraf rund 100 Zweigstellen in größeren Städten. Es ist bereits der dritte Streik der Post Office Beschäftigten in diesem Jahr. Vertreter der Gewerkschaft CWU erklärten, es sei eine Frage des Repekts, dass Beschäftigte angemessen bezahlt werden.