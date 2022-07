Südeuropa in Flammen

In Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland und Portugal wüten bei Temperaturen von bis zu 45 Grad die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Wie der spanische Wetterdienst mitteilte, ist die Hitzewelle, die seit Wochen über Südeuropa liegt, vom Ausmaß und der Länge her eine der längsten seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1975. In 16 der 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens gilt nach wie vor Hitzealarm. In allen genannten Ländern bekämpfen Feuerwehren und Rettungskräfte mit der Kraft der Verzweiflung hunderte von Bränden, die sie aber so lange nicht in den Griff bekommen können, so lange es nicht regnet. Die von den herrschenden Monopolen mit ihrem rücksichtslosen Ausstoß von Klimagasen gemachte Klimakatastrophe, auf die sich die Erde mit großen Schritten zubewegt, ist hier deutlich sichtbar.