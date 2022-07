Wie die psychologische Kriegführung agiert

In der neuen Publikation der MLPD "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" heißt es dazu: „Seit Anfang 2022 begann weltweit die Manipulation der öffentlichen Meinung mit psychologischer Kriegführung, um die Massen für einen imperialistischen Krieg zu gewinnen.“

In der Kriegstheorie von Clausewitz war die psychologische Kriegführung vor allem darauf ausgerichtet, den Feind durch Fehlinformationen usw. in seiner Kriegführung zu schwächen. Inzwischen wurde das weiterentwickelt, um die eigene Bevölkerung für einen Krieg zu gewinnen. So heißt es auf der Homepage des Verteidigungsministeriums zur Erläuterung des Begriffs der „hybriden Kriegsführung“: „Wenn es gelingt, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, hat man schon einen großen Teilerfolg erreicht. Die eigene Bevölkerung soll mobilisiert und von der Richtigkeit der Sache überzeugt werden.“

Bevor man den bewaffneten Krieg beginnt, muss man mit psychologischen „Waffen“ die Massen dafür gewinnen. Was sind dafür wesentliche Elemente?

Die hauptsächlichen Methoden dabei sind, dass in einer über alle Kanäle hinweg relativ gleichgeschalteten Presse die Berichterstattung so geführt wird, dass Frieden nur mit Waffenlieferungen erzwungen werden könne und es dazu keine Alternative gäbe. Unter der Losung „Keine Waffen in Kriegsgebiete“ galt über Jahre in der öffentlichen Meinung als selbstverständlich, dass eine solche Politik eskaliert. Doch heute wird in nahezu jeder Talkshow nach dem Narrativ diskutiert: Wer gegen Waffenlieferungen ist, ist unsolidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung. Wer widerspricht, kann bei Maischberger, Plasberg oder Will kaum noch einen Satz zuende sprechen. Die Aussage von Prof. Hackes in einer Talkshow, dass Waffenlieferungen eine ganz ungeheure Gefahr beinhalten, wird von der Bildzeitung kurzerhand als „jammervollster Schwanengesang“ abgetan.

Manipulation der Gefühle durch eine subjektive statt objektive Berichterstattung. So zeigen die Berichte über den russischen Raketenangriff auf Krementschuk einen zerstörten Supermarkt in Großaufnahmen. Das Leid der ukrainischen Opfer der russischen Brutalität wird in Nahaufnahme gezeigt. Schnitt. Nun kommen im TV stets Politiker der NATO, die in Endlosschleife beteuern, nur wegen diesem Leid Russland eine Niederlage beibringen zu wollen. So soll eine Kausalität hergestellt werden: Ursache: Leid – Folge: NATO-Taktik. Doch warum nehmen dann dieselben Politiker ohne jedes Zeichen der Rührung hin, in welchem Leid Kurden unter den türkischen Luftangriffen oder Menschen in Ostafrika unter Hunger und Dürre leben? Natürlich gehören zur Kriegsberichterstattung die Auswirkungen auf die Massen. Doch die Motive der Kriegsparteien werden systematisch ausgeblendet. Auffällig ist der Unterschied zur damaligen Berichterstattung über den Afghanistan-Krieg. So sah man z.B. den brutalen Luftangriff der Bundeswehr in Kundus auf fast 100 Zivilisten nur in abstrakten Luftbildern.