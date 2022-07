Yangon: 2.000 Textilarbeiter streiken

Es dürfte der größte Streik in Myanmar seit dem Militärputsch vom 1. Februar 2021 sein: Am 7. Juli traten im Industriepark Zaykabar in Yangun mehr als 2.000 Arbeiterinnen und Arbeiter der Bekleidungsfabrik JW wegen der unzumutbaren Arbeitsbedingungen in den Streik. Sie streiken gegen Niedriglöhne und extreme Ausbeutung durch 12-Stunden-Arbeitstage an 6 Tagen in der Woche. Die Fabrik gehört der Great Glowing Investment, die unter anderem für Crivit Sportartikel und Aldi Nord produziert.