Aktuelle Umfrage vor Porsche

IG-Metall-Vorsitzender Jörg Hofmann tourt durch Nachrichten und Talkshows und kennt schon die Forderung: 8%. Dies nehmen wir zum Anlass für eine „aktuelle Umfrage" vor dem Tor. Was ist die richtige Forderung zur Tarifrunde? 8%, 15%?

"Acht Prozent, das hat die Inflation doch schon jetzt aufgefressen!" „Wir brauchen mindestens 20%; es gab ja die letzten Jahre keine Erhöhung!" „Wir bei Porsche verdienen ja noch recht gut. 8% reichen."

Letztlich wollte die überwältigende Mehrheit eine Tarifforderung von 15%. Der Opportunismus der Gewerkschaftsführung stößt bei vielen auf Kritik, aber auch Verunsicherung. „Jetzt fordern wir 8% und können froh sein, wenn es 6% werden." „Das ist eh' schon gelaufen!" Ist ein Nachschlag erforderlich? 200 €, 500 € ? Eindeutig ja! „500€; 200€ reichen nicht!" Und: "Natürlich brauchen wir einen Nachschlag, wir legen doch mit der Inflation schon lange drauf."

In kurzen Gesprächen erfuhren wir, dass Porsche wieder auf Rekordjagd ist. Noch mehr Fahrzeuge sollen gebaut werden. Dazu hat der Betriebsrat jetzt Samstagsarbeit bis Jahresende zugestimmt (Frühschicht). Rund 400 Kolleginnen und Kollegen von Audi sind quasi an Porsche ausgeliehen. Audi-Azubis kamen so von der Lehre direkt ans Band. „Viele sind darüber enttäuscht und wollen jetzt studieren", erzählt uns ein Betroffener. "Die muss Audi dann nicht übernehmen, wenn die Befristung bei Porsche ausläuft." Der Facharbeitermangel wird dadurch sicher nicht zurückgehen. Einige Exemplare des Rote Fahne Magazins wechseln den Besitzer, weiterführende Gespräche werden vereinbart.