Bunte Truppe bei sonntäglichen Studienfreuden

Die Kreisleitung Gelsenkirchen der MLPD hatte eingeladen und freute sich auch über Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bottrop, Duisburg und sogar aus Köln und Leverkusen. Gefragt: „Was treibt euch bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag hierher?“ meinte ein REBELL: „Ich will lernen, wie wir für die Mitarbeit in unserer Widerstandsgruppe überzeugen können.“

Ein älterer Arbeiter berichtete von Diskussionen mit Kollegen darüber, dass Wladimir Putin oft als Wahnsinniger beurteilt wird – und dass er zu Beginn des Kriegs auch für Waffenlieferungen gewesen sei. Eine Kollegin will das gemeinsame Studium nutzen, um mit Ängsten vor einem Dritten Weltkrieg fertigzuwerden und um ihren proletarischen Klassenstandpunkt zu stärken. Wir diskutierten, dass keiner von uns eine solche Situation der beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems bisher erlebt hat; dass wir uns – gegen die Beeinflussung durch die bürgerlichen Medien - selbst tiefgehend Klarheit darüber verschaffen müssen, warum wir von einer offenen Weltkrise sprechen, in der es in der jetzigen Phase nur die zwei Optionen gibt: Ausbruch des Dritten Weltkriegs oder die internationale sozialistische Revolution.

Das fordert jeden dazu heraus, sich selbst zu verändern. Nachdem wir zusammen das Inhaltsverzeichnis gelesen hatten, um uns einen Gesamtüberblick zu verschaffen und um uns die Dialektik darin bewusst zu machen, besprachen wir, wer die Broschüre zum ersten Mal liest, wer sie schon kennt, wer welche Erfahrungen beim Studieren mit einem Konspekt hat und welche unterschiedlichen Arten von Konspekten es gibt. Dann bildeten wir eine Gruppe, die gemeinsam las und diskutierte, während andere selbständig den Text studierten.