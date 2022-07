Desasterbericht ohne Schlussfolgerungen - auf zum Sommercamp!

2020 war „weiterhin mehr als jede 4. minderjährige Person von mindestens einer Risikolage betroffen“ (Armut, Arbeitslosigkeit, keine Facharbeiter-Ausbildung der Eltern), heißt es, und: „48 Prozent der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund wachsen unter der Belastung einer Risikolage auf, bei den Kindern ohne Migrationshintergrund sind es nur 16 Prozent“. Und: „Bei Kindern Alleinerziehender sind 50 Prozent Risiko-Kinder“.

Weiter steht dort: „Die Entwicklung in der beruflichen Ausbildung (hat) 2021 einen Tiefpunkt erreicht. Als besonders drastisch erweist sich die Abnahme der Neuzugänge im dualen System, für das zwischen 2019 und 2021 eine deutliche Reduktion der betrieblichen Ausbildungsplätze ...zu verzeichnen ist.“

Außerdem wird geschrieben: „Dass Studierende ihr Studium innerhalb der Regelstudienzeit abschließen, ist eher die Ausnahme als die Regel.“ Zu Corona: „Psychische Auffälligkeiten verzeichneten insgesamt einen erheblichen Anstieg: Sie wurden während der Pandemie für fast jedes 3. Kind berichtet."

Die MLPD hatte schon im März 2020 kritisiert: „Durch die Abwälzung der Folgen der notwendigen drastischen Maßnahmen auf die Einzelfamilien vertieft sich die Krise der bürgerlichen Familienordnung im Kapitalismus.“

Aber die MLPD bleibt nicht bei Worten stehen. Gerade jetzt auf dem Sommercamp des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE sind um die 100 Helferinnen und Helfer aktiv - in der Küche, beim Bauen usw. Hier übernehmen Jugendliche und Kinder selber Verantwortung, Jungen und Mädchen (Siehe dazu den Artikel von Leila auf Rote Fahne News). Eine Kritik an der Regierung in Wort und Tat!

