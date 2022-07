Der kurdische Dachverband KON-MED ruft zur Teilnahme an Demonstrationen am morgigen Samstag auf. Unter dem Motto „Die Revolution von Rojava und Kurdistan gegen die Besatzung verteidigen!“ finden am 23. Juli Demonstrationen und Kundgebungen in mehreren Städten in Deutschland statt. Die MLPD wird sich daran beteiligen.