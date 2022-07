Die Stimmung ändert sich

Vier Broschüren haben wir auch verkauft und über 7 Euro Spenden bekommen. Ein Altenpfleger regte sich berechtigt darüber auf, dass sie im Seniorenheim um jedes Leben kämpfen, während die Kriegstreiber das Leben missachten. Der ehemalige Offizier, jetzt im Ruhestand, glaubte nicht, dass es tatsächlich eine Weltkriegsgefahr gibt. "So blöd werden die doch nicht sein, sich selbst zu vernichten." Er kaufte die Broschüre, weil ihn die Analyse interessiert, weil er selbst ahnte, dass die NATO noch ganz andere Ziele verfolgt, als die, die uns im Fernsehen erzählt werden. Und er kaufte sie, weil er es honorieren wollte, dass wir den Menschen positive Auswege aufzeigen. Ein "Altlinker" interessierte sich sowieso für die Positionen der MLPD. So unterschiedlich die Gründe waren, so vielseitig mussten wir in der Lage sein zu argumentieren. Das vorangegangene Studienwochenende in unserem Kreis zu der Broschüre hat sicher dazu beigetragen. Bei der Montagsdemo werden wir nachlegen.