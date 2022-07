Veranstaltung auf dem Sommercamp in Truckenthal

Wir freuen uns auf den Besuch von Gabi Fechtner. Sie ist Vorsitzende der MLPD und wird am 31. Juli um 17 Uhr die Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" vorstellen. Die Broschüre hat Gabi Fechtner zusammen mit Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel geschrieben. Der Krieg in der Ukraine, eine drohende globale Umweltkatastrophe, die rasant steigende Inflation – all das beschäftigt uns sehr. Täglich neue Meldungen in den Nachrichten. Wer blickt da noch durch? Was sind die Hintergründe dieser Entwicklung? Genau darum geht es in dieser Veranstaltung.

Gabi Fechtner führt diese Veranstaltung extra für und mit Jugendlichen durch. Wer schon mal dabei war, weiß: Hier kommen alle Fragen auf den Tisch! Die Besuche der MLPD-Vorsitzenden auf dem Sommercamp sind eine jahrelange Tradition. Manche wollen im Urlaub einfach den Kopf abschalten – aber nicht mit uns! Wir verschaffen uns Durchblick, gehen mit klarem Kopf und gestärkt nach Hause. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt!

Hier nochmal alle Infos im Überblick: 31. Juli, 17 Uhr auf der Ferien- und Freizeitanlage Im Waldgrund 1, Schalkau

Rote Fahne News aktualisiert die Liste mit den Veranstaltungen und Open-Air-Vorstellungen zu "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" laufend. Schickt uns gerne neue Termine!