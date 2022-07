Französische Übersetzung ist online!

Am 18. Juli 1922 wurde Georg Kreisler in Wien geboren. Als er 15 Jahre alt war, rettete sein Vater – ein jüdischer Anwalt – die Familie durch Flucht in die USA vor den Faschisten. Kreisler gilt als einer der musikalisch und literarisch begabtesten Kabarettisten. In den USA sang ihm Charlie Chaplin Melodien vor, er schrieb die Noten dazu, reichte sie an Hanns Eisler weiter, der dann Filmmusik daraus machte. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen stand er den führenden Faschisten und Kriegsverbrechern Hermann Göring und Julius Streicher als Dolmetscher gegenüber. Später verbat er sich in einem offenen Brief an den Österreichischen Bundeskanzler "lächerliche Gratulationen" zu seinem Geburtstag. „Wenn man noch einmal erwachen könnte/Drüber lachen könnte/Und sich machen könnte/Wie sie alle dich am liebsten hängen würden/Und dich drängen würden: Geh und stirb!“ Für seinen schwarzen Humor war er berühmt, beliebt, gefürchtet, gehasst. Eines seiner bekanntesten Lieder ist "Tauben vergiften im Park". Er nahm Spießertum und bürgerliche Doppelmoral aufs Korn, war aber auch anarchistisch.

Meine Freiheit, deine Freiheit - im Sonntagskonzert auf Rote Fahne News