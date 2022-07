Internationalismus Live: Griechenlands Arbeiter im Aufbruch

Hier der Artikel mit spannendem Bericht über die Reise und Ankündigung der Internationalismus-Live-Veranstaltung am 27. Juli.

Monika Gärtner-Engel und die Delegation besuchten auch die Arbeiterinnen und Arbeiter im Hafen von Piräus. Sie hatten seit dem tödlichen Arbeitsunfall des Hafenarbeiters Dimitri Daggli im Oktober 2021 erbittert für bessere Arbeitsbedingungen, für Arbeits- und Gesundheitsschutz, gegen kurze Schichtwechsel und für höhere Löhne gegen das chinesische Übermonopol Cosco gekämpft. Teilweise wurde die Container-Verladung bis zu sieben Tage lahm gelegt.

Das war ein Kampf gegen einen multinationalen Giganten, der inzwischen 64 Prozent des Hafens von Piräus kontrolliert. Es ist das erste Mal, dass Cosco gezwungen wurde, den Forderungen der Arbeiter nachzukommen. Die Cosco-Arbeiter beteiligten sich auch an dem Generalstreik in Griechenland, der sich nicht nur gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Arbeiter und breiten Massen richtete, sondern auch gegen die NATO-Kriegsführung in der Ukraine und die Nutzung von Griechenland als Transitland für Waffenlieferungen in die Ukraine. Der Kampf der Cosco-Hafenarbeiter war Ansporn für andere Belegschaften und erfuhr viel Solidarität, auch aus dem Ausland.

Wie beim Hafenarbeiterstreik in Deutschland werden die Monopole und die Regierung bei der Unterbrechung ihrer Lieferketten nervös. So wie die Polizei in Hamburg am Ende der Demonstration am 15.7. von 5000 Hafenarbeitern mit Knüppel und Pfefferspray auf Hafenarbeiter losging, kesselten in Piräus am 1. Mai Polizisten der Sonderpolizei MAT zusammen mit bewaffneten speziellen Einheiten der Küstenwache streikende Cosco-Arbeiter ein, um Streikbrecher auf die Piers zu geleiten. Das unterstreicht die strategische Bedeutung der Hafenarbeiter, die wie viele Logistik-Beschäftigten Teil des internationalen Industrieproletariats sind. Und es zeigt, wie wichtig die internationale Koordinierung der Kämpfe und die Kooperation dabei ist.

Welche Streikformen sie hatten, wie die Solidarität mit der Masse der Bevölkerung in Athen hergestellt wurde und nicht zuletzt wie bewusstseinsbildend unter den Belegschaften gearbeitet wurde – all das und mehr ist Gegenstand der Veranstaltung am 27. Juli um 18.00 Uhr in Gelsenkirchen Kultursaal der Horster Mitte. Adresse und weitere Informationen hier im Einladungs-Flyer.

Es wird einen Livestream geben. Weitere Infos darüber in Kürze.