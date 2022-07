Hafenarbeiter solidarisch mit LKW-Fahrern

Die Studie "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel stößt auf großes Interesse. Unentbehrlich für die Arbeit zur Aufklärung über den Charakter des Ukraine-Kriegs, die Weltkriegsvorbereitung durch alle Imperialisten und die Entwicklung des aktiven Widerstands dagegen. Das Bewusstsein darüber muss wachsen! MLPD und REBELL führen in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Veranstaltungen und Diskussionsrunden durch, in denen die Broschüre vorgestellt und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besprochen werden. Am morgigen Freitag in Eisenach mit Monika Gärtner-Engel und in Mannheim mit Peter Weispfenning. Auf dem Sommercamp am 31. Juli mit Gabi Fechtner. Diese und weitere Termine sind zu finden in der Liste auf Rote Fahne News, die fortlaufend aktualisiert wird.