Hartnäckiger Werftarbeiterstreik

Der Urmia-See in den Bergen im Nordwesten des Irans war einst der größte See des Nahen Ostens. Auf Grund von anhaltender Dürre und der Entnahme von Wasser für die Landwirtschaft schrumpft er seit einem Vierteljahrhundert. Am Samstag demonstrierten in der Provinzhauptstadt Urmia Umweltaktivisten und skandierten "Der Urmia-See stirbt, das Parlament befiehlt seine Tötung", während andere riefen: "Der Urmia-See ist durstig". Die Polizei verhaftete Demonstranten als "böse und feindselige Elemente".