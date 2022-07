Hitzewelle über weiten Teilen Europas

Die länderübergreifende Hitzewelle entwickelt sich also zu einer kontinentalen Hitzewelle, was eine neue Qualität bedeutet. In Verbindung mit der anhaltenden Trockenheit und Dürre verschärft sie Artensterben und Zerstörung von Ökosystemen. Durch zahlreiche Wald- und Buschbrände werden Rückkopplungsschleifen in Gang gesetzt oder verstärkt: Wälder können durch die Verschattung großer Flächen teils die Temperaturen bei Hitzewellen um bis zu 15 Grad senken, sie reduzieren das CO 2 in der Atmosphäre, sie halten Feuchtigkeit fest. Allein in Spanien wurde durch Brände in den letzten Wochen eine Waldfläche von 60 000 Hektar vernichtet!

Schmelzwasser der Gletscher fehlt

Die Austrocknung der Flüsse, die aus den Alpen oder den Pyrenäen kommen, ist nicht nur ein Ergebnis der Hitze und des fehlenden Regens, sondern auch der voranschreitenden Gletscherschmelze: Bisher hatten die Gletscher im Sommer durch Schmelzwasser die Flüsse gespeist, was nun wegfällt. Durch das Auftauen des alpinen Permafrosts kommt es zu Erdrutschen und ganzen Bergabbrüchen wie vor kurzem bei der Katastrophe am Marmelata-Gletscher mit mehreren Toten. Durch die kapitalistische Forstwirtschaft mit massivem Abholzen, Waldsterben durch Umweltvergiftung und Schädlinge, Flächenversiegelung und Begradigung von Flüssen sowie extensivem Grundwasserverbrauch lassen sich erst die Wechselwirkungen insgesamt erklären. Verlust von Bäumen und Freiflächen sowie von Frischluftschneisen in den Städten sorgen dort auch nachts für unerträgliche Temperaturen. Auch die kapitalistische Städteplanung muss als Mitverursacher der Hitzewelle an den Pranger!

Neue Qualität einer länderübergreifenden Umweltkatastrophe

Die jetzige neue Qualität der Ausweitung regionaler Umweltkatastrophen zu einer länderübergreifenden Umweltkatastrophe wird also durch den Begriff „Hitzewelle“ überhaupt nicht in ihrem ganzen Wesen erfasst. Unter einem globalen Blickwinkel muss erfasst werden, dass z.B. auf der anderen Seite des Globus, wo jetzt Winter herrscht, z.B. in Australien verheerende Fluten nach Starkregen auftraten und Anfang Juli bis nach Sidney vordrangen. Im Mai stöhnten Indien und Nachbarländer unter einer Rekordhitze mit Werten bis zu 50°, die zu zahlreichen Todesfällen führte.

Verschiedene Erklärungen der Hitzewellen und die Krise der bürgerlichen Klimawissenschaft

In einem Spiegel-online-Artikel vom 19.7. wird richtigerweise darauf hingewiesen, dass die globale Erderhitzung sich natürlich auch auf die Spitzentemperaturen auswirken muss und dass die Störung des Jetwind-Systems, ebenfalls eine Folge der besonders an den Polen extremen Erwärmung, ebenfalls einen Beitrag leistet, dass Extremwetter über Wochen bestehen bleiben. Es heißt dort: „Einer aktuellen Studie zufolge wird eine Hitzewelle, die im vorindustriellen Klima mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zehn in einem bestimmten Jahr aufgetreten wäre, nun im Durchschnitt fast dreimal häufiger auftreten und 1,2 °C heißer sein. … Hitzewellen werden im Allgemeinen durch Hochdruckgebiete ausgelöst. In diesem Fall ist es das Azorenhoch - ein Hochdrucksystem, das normalerweise vor Spanien im Nordatlantik liegt - das sich nach Norden ausbreitet und die Bedingungen schafft, die wir heute spüren. ... 'Ich denke, wir können mit großer Sicherheit sagen, dass jede Hitzewelle, die heute auftritt, durch den Klimawandel intensiver und wahrscheinlicher geworden ist', sagt Mitautorin Dr. Friederike Otto, Dozentin für Klimawissenschaften am britischen Grantham Institute for Climate Change and the Environment.“