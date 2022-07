Mängel bei Herstellung und Vertrieb des aktuellen Rote Fahne Magazins

Das Rote Fahne Magazin Nr.15 vom 22. Juli hat den Mangel, dass der Stand bei einzelnen Seiten um 0,5 Millimeter versetzt ist, d. h. dass die Vorder- und Rückseite bei mehreren Seiten sich nicht decken. In Folge der extremen Hitze kam es in der Druckerei zu technischen Problemen und großer Hektik in der Produktion, um dennoch die Zeitung pünktlich erscheinen zu lassen. Das hat den Fehler bei uns begünstigt, der dann in der Zusammenarbeit mit einer externen Firma auftrat. Wir bitten um Entschuldigung für diesen Mangel. Das Magazin kann aber wie gewohnt gelesen werden. Dann kam es auch noch zu einem Fehler des zuständigen Paketdienstes, so dass die Pakete mit dem Rote Fahne Magazin einen Tag zu spät ausgeliefert werden.