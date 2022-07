Programmerweiterung: 40 Jahre MLPD mit Sternmarsch

Für alle Demozüge gilt: Sammeln um 10.30 Uhr; Start um 11 Uhr; Ankunft an der Horster Mitte um 12 Uhr. Wir freuen uns auf eine breite, kämpferische und kulturvolle Beteiligung. Wer von weiter weg kommt und bisher geplant hatte, erst Samstagnachmittag anzureisen, ist herzlich eingeladen, früher zu kommen. Diesen Sternmarsch sollte keiner verpassen. Die MLPD wird - je nach Region - an unterschiedlichen Demorouten teilnehmen. Treffpunkte und Routen werden gerade vorbereitet und demnächst veröffentlicht. Aktiver Widerstand und MLPD - das gehört zusammen.

Nach der Demo können sich die Besucher an fünf Stationen einer Ausstellung zur Parteigeschichte informieren. Am Freitag um 18 Uhr und Sonntag um 15 Uhr findet die Veranstaltung „MLPD - die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus“ statt. Um die vielseitige Geschichte und Arbeit der MLPD, aber auch die Erfahrungen der über 30 internationalen Delegationen genauer vorstellen und diskutieren zu können, wird es weitere Gesprächsrunden geben. Die ersten Gesprächsrunden starten am Samstag um 13.30 Uhr. Für alle, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht auf eine der Demos können, gibt es ab 11 Uhr ein tolles Programm: Kulturbühne, Filmvorführungen, internationale Kunsthandwerksmesse von People to People, Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr.

Im Gegenzug für die Erweiterungen des Programms findet der angekündigte Flohmarkt am 28. August nicht statt. Es gibt aber die internationale Messe von People to People am Samstag. Außerdem wird der Flohmarkt zeitnah nachgeholt.

Viele weitere Gründe dafür, mit Mann und Maus Ende August nach Gelsenkirchen zu kommen! Tickets und Infos zur gemeinsamen Anreise gibt es bei den örtlichen Kontaktadressen der MLPD.

Infos zum Programm gibt es hier