Rote Fahne Magazin: „Die Ausgabe passt super...!“

Schon der Hauptartikel, der auf Rote Fahne News veröffentlicht wurde, gab eine gute Ausrichtung und Argumente für die Arbeit im Betrieb. Wir diskutieren und organisieren gerade den Kampf um einen Lohnnachschlag. Da passt die Ausgabe super: „Preise gehen durch die Decke – Lohnnachschlag JETZT!“

Gestern war es Thema bei einer Pausenversammlung: „Die Geschäftsleitung reagiert doch nur, wenn wir alle die Arbeit nicht aufnehmen und alle hinmarschieren. Dann machen die sich in die Hose!“, schlägt eine kämpferische Kollegin vor. Eine andere fragt: „Aber wie kriegen wir so dafür die Leute zusammen?“ Einer will das Tor zum Werksgelände absperren, eine andere einen Aufruf zum Streik am Tor verteilen, andere wünschen sich immer noch, dass der Betriebsrat das Ganze für uns in die Hand nimmt – aber daran glaubt keiner, wenn er ehrlich ist. Das müssen wir selbst machen.

Wie das organisiert werden kann, liest man im Rote Fahne Magazin am Beispiel Opel-Streik 2004. Außerdem, was andere Belegschaften diskutieren. Auf der nächsten Seite lese ich, was die Justiz zum Thema selbständige Streiks sagt – wir brauchen ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht! Ich will die Rote Fahne heute an Kollegen verkaufen. In anderen Betrieben, wo gerade Werksferien sind, sollte sie auch danach unbedingt eingesetzt und verkauft werden, zusammen mit der Broschüre "Der Ukrainekrieg und die offenen Krise des imperialistischen Weltsystems."