Sommercamp – rebellischer Urlaub will aufgebaut werden!

Der Höhepunkt: Unser großes REBELL-Zelt! Zuerst muss die Fläche ausgemessen werden, dafür brauchten wir den Satz des Pythagoras (also gut aufpassen in der Schule!). Dann haben wir mit Bohrmaschine, Vorschlaghammer und Luftpresshammer die dicken Heringe in den steinigen Boden geschlagen, dann die Zeltplane in der Mitte ausgelegt. Dann kollektive Pause vor der großen, teilweise gefährlichen Aufgabe: Das Aufrichten der langen Stangen unter der Plane. Die ukrainischen Flüchtlinge, die auf der Anlage wohnen, haben uns geholfen. Sie packten tatkräftig an und ein Rebell übersetzte zwischen Deutsch und Russisch. Wir haben sie zum Begrüßungsfest zur 1. Campwoche am Samstag eingeladen. Einmal hat der Wind die Stangen umgeworfen. Das entmutigte uns nicht und wir haben das REBELL-Zelt errichtet! Am nächsten Tag kamen die letzten Details, bevor die Abnahme durch das Bauamt erfolgt.

Wir sind stolz auf das bisher Geleistete (trotz Muskelkater) und werden bei kommenden Veranstaltungen und REBELL-Partys unser Zelt nicht als selbstverständlich nehmen, wir wissen jetzt, was das für eine riesige Aufgabe ist! Das geht nur mit klarem Kopf, im Team, mit Führung durch die Bauleitung, wenn jeder im Kollektiv mitdenkt, rechtzeitig Bescheid sagt, wenn er/sie keine Kraft mehr hat und genug Pausen (gerade bei dem Wetter). Arbeitssicherheit war auch ein großes Thema und niemand hat sich verletzt!

Kommt nächstes Jahr zum Aufbau vom Sommercamp! Man lernt viel, jeder und jede kann mit anpacken, die Arbeit schweißt zusammen. Viele von uns werden nächstes Jahr wieder dabei sein – meldet euch auch jetzt an und kommt auch dieses Jahr noch zum Sommercamp!