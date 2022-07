Ukraine: Grünen-Vorsitzender wärmt antikommunistische Geschichtsfälschung wieder auf

Bewusste Geschichtsbetrachtung zeigt jedoch etwas völlig anderes: Die damalige Verschärfung des Klassenkampfes – von der Stalinschen Führung als „zweite Revolution“ bezeichnet - richtete sich in der gesamten Sowjetunion gegen die noch bestehende Ausbeuterklasse auf dem Land, die Großbauern. Ihre wirtschaftliche Stärke und ihre Verfügungsgewalt über das Getreide wollten sie gegen die Arbeiter- und Bauernmacht und gegen die Entwicklung des Sozialismus einsetzen.

Durch ihre Sabotage, durch Zurückhaltung und Vernichtung von Getreidevorräten sowie durch Massenabschlachtung von Nutzvieh kam es in der Ukraine zu einer Hungersnot. Sie wurde durch eine vorhergehende Dürreperiode und grassierende Pflanzenkrankheiten, die die Ernte beeinträchtigten, noch verschärft. Die Enteignung der Großbauern und die Beseitigung ihrer wirtschaftlichen Macht wurde von den breiten Massen der Bauern und der Landbevölkerung durchgeführt. Sie organisierten sich anschließend in Kollektivwirtschaften und hoben so die gesamte landwirtschaftliche Produktion auf eine neue Stufe. Diese Kollektivierung der Landwirtschaft war eine Grundbedingung für die sozialistische Industrialisierung und ermöglichte im Ergebnis das Bestehen der Sowjetunion im Abwehrkampf gegen den Überfall der Hitlerfaschisten im Zweiten Weltkrieg. Es gab in der komplizierten Situation auch bürokratische Fehler, wenn verschiedene Funktionäre die Freiwilligkeit des Zusammenschluss verletzten, was Wasser auf die Mühlen der Großbauern war.

Historisch waren es die Hitlerfaschisten, die als erste die Kollektivierung als „Kampf gegen die Bauern“ verleumdeten und die Schuld für die Hungersnot Stalin anlasteten. Im Kalten Krieg tat sich später der US-Historiker Robert Conquest mit der Neuauflage dieser Lügen hervor. Für den angeblichen Genozid in der Ukraine wurde in diesem Zusammenhang das Wort „Holodomor“ (in Anlehnung an Holocaust) erfunden. Es sollte die antikommunistische Theorie illustrieren, Stalin habe durch eine geplante Hungersnot die Ukraine in die Knie zwingen wollen.