Veranstaltungen, Studiengruppen, Open-Air-Diskussionen ...

Stefan Engel, Leiter der Redaktion Revolutionärer Weg und Mitautor der Broschüre, erläutert im Video-Interview, das auf Rote Fahne News erschienen ist, welche Bedeutung die Broschüre und ihre Verbreitung in der jetzigen Phase des aktiven Widerstands gegen den Ukrainekrieg und die Weltkriegsvorbereitung hat:

"In der jetzigen Phase des aktiven Widerstands kommt es vor allem darauf an, dass wir die Leute aufklären, aufklären über die Hintergründe des Krieges, aufklären über den Imperialismus, wie er sich heute darstellt, aber auch gewinnen für den Weg des aktiven Widerstands und der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution. Die bewusstseinsbildende Arbeit ist momentan das Kettenglied, um diesen aktiven Widerstand überhaupt zu entwickeln in Wechselwirkung zu dem wachsenden Unmut, der sich ja auch ohne uns in der Bevölkerung entwickelt. Selbstverständlich ist das nicht möglich, ohne dass die revolutionären Organisationen und Parteien in der Welt erheblich wachsen, ihr Einfluss wächst, dass sie auch in Lage sind, auch wirklich Massen zu bewegen und zu führen und auch den Klassenkampf höherzuentwickeln. Das alles wird unsere Arbeit in der nächsten Zeit bestimmen und wir sind da gut drauf vorbereitet."

MLPD und REBELL führen in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Open-Air-Buchvorstellungen etc. durch. Rote Fahne News veröffentlicht hier eine Liste mit allen Terminen, die der Redaktion bekannt sind. Gerne weitere Ankündigungen an redaktion@rf-news.de

22. Juli 2022

Mannheim: Open-Air-Diskussion mit Peter Weispfenning, Pressesprecher des Zentralkomitees der MLPD, 18 Uhr Alter Messplatz

31. Juli 2022

Auf dem Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal: Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, führt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Besuchern des Sommercamps eine Diskussionsveranstaltung zur Publikation "Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems" durch. Um 17 Uhr auf dem Sommercamp

6. August 2022