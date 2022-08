Afghanistan: Die Stimme gegen die derzeitige Misere im Land erheben

Vor einem Jahr, am 15. August 2021, überließen die NATO, sowie die Regierung Amerikas nach ihrem Doha-Deal Afghanistan ihren Taliban-Söldnern in einer katastrophalen Situation. US- und NATO-Truppen zogen aus Afghanistan ab und die Scheinregierung, die den Menschen in Afghanistan 20 Jahre lang das Leben geraubt hatte, indem sie sich auf dschihadistische Kriminelle und die Drogenmafia stützte, brach zusammen.

Wie erwartet stürzten die Taliban im vergangenen Jahr Afghanistan in tiefe Ignoranz und Dunkelheit. Afghanistan leidet an Armut, Arbeitslosigkeit, Hunger, Vertreibung, Ignoranz sowie fehlender Menschlichkeit. Dazu kommen dutzende anderer Katastrophen, die unter der Herrschaft der pakistanischen ISI-Agenten zutage treten.

Vor allem Frauen und Mädchen sind die ersten Opfer, die seit einem Jahr aus der Existenz gefallen und wie zur Steinzeit in den Ketten der religiösen Tyrannei gefangen sind. Sie werden aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verdrängt. Unseren Mädchen wird selbst das grundlegendste Recht auf Bildung verwehrt und ihre Protestschreie werden unterdrückt.

Die Sympathisanten der Solidaritätspartei Afghanistans in Europa sehen es als ihre menschliche und gewissenhafte Pflicht an, ihre Stimme gegen die derzeitige Misere im Land zu erheben. Deshalb laden wir zu einer Protestkundgebung ein

Ort:

Am Steintor, 30169 Hannover

Datum:

14. August, 15 Uhr bis 17 Uhr