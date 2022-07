Arte: Poker um eine neue Weltordnung - Die Neue Seidenstraße

In der Ankündigung der Sendung heißt es: "Auf einer Reise von China nach Europa beleuchtet die Dokumentation ‚Poker um eine neue Weltordnung - Die Neue Seidenstraße‘ verschiedene geopolitische Brennpunkte, an denen sich folgenschwere Konflikte zusätzlich zum Ukraine-Krieg entzünden könnten: Taiwan, die Straße von Malakka, Afghanistan und Zentralasien. Zahlreiche Vertreter Chinas, der USA, Russlands und der EU erläutern dabei, wie groß die Kriegsgefahr dort tatsächlich ist. Wird die Welt in ein ‚westliches‘ und in ein ‚östliches‘ Lager zerfallen - mit den USA und der EU auf der einen und China und Russland auf der anderen Seite? Oder werden sich - wie in einem Pokerspiel - wechselnde Allianzen bilden?"

Die Sendung wurde bereits 2019 produziert, als noch keiner den Ukraine-Krieg auf dem Schirm hatte. Sie war faktenreich und machte ganz plastisch deutlich, wie der Wirtschaftskrieg um hegemoniale Vorherrschaft ausgetragen wird, und dass darin die Gefahr eines Dritten Weltkriegs liegt. Der Ukraine-Krieg ordnet sich in diese weltweite Auseinandersetzung der imperialistischen Lager ein.

Allerdings - das kann man wohl von einem bürgerlichen Sender nicht erwarten - kam eine Lösung dieser imperialistischen Widersprüche durch die Arbeiterklasse und die sozialistische Revolution nicht vor - mögliche Lösungen wurden gar nicht thematisiert, bzw. nur im Rahmen "kluger" imperialistischer Entscheidungen.



Dennoch: Sehenswert! Die Sendung ist in der Arte Mediathek verfügbar. Siehe hier