Aufkleberserie aus Nürnberg

Kurzfristig ergibt sich die Möglichkeit, das Arbeiterbildungszentrum/Schacht 3 in Gelsenkirchen für das 40-Jahre-MLPD-Jubiläumswochenende rundum auf Hochglanz zu bringen. Putzen, Möbel polstern, Baumschnitte häckseln, entrümpeln und und und ... Das alles wollen wir in der ersten Augustwoche - Montag, 1. August bis Freitag, 5. August - jeweils von 9.00 bis 17 Uhr in Angriff nehmen. Viele Leute werden gebraucht. Wir bieten Verpflegung, Fahrgeld, fachmännische Anleitung und Teamgeist. Damit wir planen können, meldet euch bei Schacht 3: Tel. 0209-57975 oder per E-Mail: info@schacht3.info. Teilt uns mit, wann ihr kommen könnt, in welchem Bereich ihr mitarbeiten wollt..

Das Schacht-3-Team freut sich.