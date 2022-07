Bauarbeiter streiken für ihre Rechte

Am 26. und 27. Juli fanden landesweit Solidaritätsaktionen für den Streik der Universitätsdozenten statt. Tausende Demonstranten, Beschäftigte aus verschiedenen Sektoren marschierten am zweiten Tag in der Hauptstadt Abuja zur Nationalversammlung. Sie forderten, dass die Regierung endlich die Finanzierungsprobleme an den öffentlichen Universitäten löst. Die Dozenten haben seit dem 14. Februar 2022 den Lehrbetrieb eingestellt, weil die Regierung eine Zusage von 2009, 500 Millionen Dollar in die öffentlichen Universitäten zu investieren, nicht eingehalten hatte. Im Jahr 2020 hatte ein ähnlicher Kampf neun Monate gedauert.