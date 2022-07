Broschüre, für jeden, der in der aktuellen Situation durchblicken will - in verschiedenen Sprachen

Das imperialistische Weltsystem ist in einer offenen Krise: Was das bedeutet; welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind; welche Gefahren diesem Planeten und der gesamten Menschheit durch das imperialistische Weltsystem drohen: Auf all das gibt die Broschüre Antworten.

In verschiedene Sprachen übersetzt

Da diese Analyse wichtig für alle fortschrittlichen Menschen, Revolutionärinnen und Revolutionäre, Marxisten-Leninisten, die Massen weltweit etc. ist, wurde sie in verschiedene Sprachen übersetzt.

Hier gibt es die englische Übersetzung

Hier gibt es die spanische Übersetzung

Hier gibt es die französische Übersetzung

Hier gibt es die Broschüre zu bestellen bzw. hier kann sie heruntergeladen werden