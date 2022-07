Pressemitteilung des Solidaritätskreises Ilka May

Erfolg für Ilka May vor Gericht – Fresenius zieht alle Kündigungen zurück!

Zur Erinnerung: Ilka May war von der Firma Fresenius Kabi in Mihla Anfang 2020 mit fadenscheinigen Begründungen gekündigt worden und wehrt sich seitdem dagegen. Das Arbeitsgericht in Eisenach hatte die Kündigung abgesegnet, aber Ilka May gab nicht auf und ging zum Landesarbeitsgericht.