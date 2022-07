Es ist an der Zeit, die Massaker und die Besatzung durch den türkischen Staat in Kurdistan zu beenden!

Der türkische Besatzerstaat bombardiert Kurdistan täglich unerbittlich und setzt chemische Waffen gegen kurdische Guerillas ein. Allein in den letzten sechs Jahren sind 138 Zivilisten, darunter 28 Kinder, bei Bombardierungen getötet worden.Die Türkei begeht durch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 150 Dörfer wurden geräumt und weitere 648 sind bedroht. Die Geographie Kurdistans wird zerstört und die Wälder werden geplündert. Durch den Bau Dutzender militärischer Außenposten besetzt der türkische Staat Südkurdistan.



Der türkische Staat und sein Vertreter Erdogan betreiben eine Politik der Zerstörung gegen die Kurden, Kurdistan und alle anderen Völker, während sie die internationale Gemeinschaft erfolgreich manipulieren und erpressen, damit diese schweigt. Das jüngste Ziel dieser Angriffe war das Dorf Parekh in Zakho.



Gemeinschaftliche Friedensstifterteams (Community Peacemaker Teams, CPT) konnten bestätigen und gaben bekannt, dass die Artilleriegranaten vom militärischen Außenposten Xatire abgefeuert wurden, der zum türkischen Militär gehört, aber in Südkurdistan liegt. Ziel des Beschusses war ein Touristenort. Bei dem Angriff kamen neun arabische Touristen ums Leben und 26 weitere Zivilisten wurden verletzt. Unter den Toten befinden sich ein Einjähriger und ein 71-Jähriger, bei denen es sich größtenteils um Touristen aus den Städten Basra, Bagdad und Mosul handelte. Die Opfer wurden von den Einheimischen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Fünf der Verletzten befinden sich in einem kritischen Zustand. Einheimische, die den Opfern zu Hilfe eilten, waren auch Ziel zweier späterer Bombenanschläge des türkischen Staates.

Die Identität von acht der Opfer ist wie folgt:

Das ein Jahr alte Baby Zahraa Khairy.

Der 24-jährige Sajad Mohammed Jassim aus Bagdad.

Der 43-jährige Ali Sabah Ismael aus Bagdad.

Der 30-jährige Abbas Alaa aus Bagdad.

Der 25-jährige Taha Abdulrahman aus Bagdad.

Hassan Abdulamer, 55 Jahre alt, aus Karbala.

Die 16-jährige Zahra Qais.

Die zwölfjährige Sara Qais

Der türkische Staat, der von den kurdischen Guerillas in Zap, Avashin und Metina aufgerieben wird, hat regelmäßig auf Massenvernichtungswaffen zurückgegriffen. Die Unfähigkeit der AKP-MHP-Kriegshetzer, die Guerillas zu besiegen, hat jedoch dazu geführt, dass sie fast täglich Überlebende des Völkermords an den Jesiden in Sinjar, die Bewohner des von der UNO geschützten Flüchtlingslagers in Makhmour, zivile Fahrzeuge in Mosul, zivile Viertel in der Stadt Sulaymaniyah und Dutzende von Kurden in Rojava-Kurdistan angreifen.

Westliche Mächte sind immer noch unfähig, den Namen des Aggressors auszusprechen

Erdoğan wird bei diesen Angriffen durch das Schweigen und die stillschweigende Zustimmung der UNO, der USA, der NATO, der EU und der regionalen Staaten ermutigt. Bei jeder Gelegenheit haben wir diese Institutionen aufgefordert, die Handlungen des türkischen Staates zu verurteilen. Wir haben jedoch vergessen, diese Taten zu verurteilen, und haben erst kürzlich auf dem NATO-Gipfel in Madrid gesehen, dass Erdoğans antidemokratische und expansionistische Politik eher auf Zustimmung stößt. Auch wenn dieser letzte Anschlag keinen Zweifel daran lässt, wer der Täter ist, sehen wir, dass diejenigen, die den Anschlag verurteilt haben (Deutschland, Großbritannien, die USA, die UNAMI), nicht in der Lage waren, den Namen des Angreifers zu nennen. Warum nehmen diese Staaten Erdoğan immer noch in Schutz, wenn der irakische Staat offen erklärt hat, dass die türkische Armee die Schuldige ist? Diese schwache Reaktion ermutigt Erdoğan zu weiteren Angriffen. Wir fordern diese Staaten auf, den türkischen Staat zu verurteilen und seine Besetzung Südkurdistans zu beenden.

Die UN müssen die Türkei auffordern, ihre Soldaten aus dem Irak abzuziehen und ihre Boden- und Luftoperationen einzustellen

Trotz des Schweigens der internationalen Gemeinschaft sind die Menschen in Bagdad, Basra, Mosul, Kirkuk und Ninive auf die Straße gegangen, um gegen das Massaker in Zakho zu protestieren und die türkischen Konsulate und die türkische Botschaft zu schließen. Wenn die irakische Regierung ihre Souveränitätsrechte schützen will, muss sie bei der UNO protestieren und die Türkei auffordern, irakisches Gebiet zu verlassen.

Die UNO darf nicht länger warten und muss den türkischen Staat verurteilen und ihn auffordern, seine Soldaten aus dem Irak abzuziehen und seine Boden- und Luftoperationen sofort einzustellen. Es darf kein Schweigen angesichts der türkischen Massaker an der Zivilbevölkerung geben. Die Türkei darf die Region nicht destabilisieren und muss für den Einsatz chemischer Waffen gegen kurdische Guerillas bestraft werden.