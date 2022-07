Fotoausstellung "Streik!"

Vom "wilden Gastarbeiter-Streik" bei den Ford-Werken 1973 in Köln, den Pierburger „Frauenstreik“, dem Rheinhausen-Streik bei Krupp, die Pariser „Sans Papiers“, über die Arbeitskämpfe der Platin-Minenarbeiter in Südafrika bis hin zu aktuellen Streiks von Lieferdiensten. Die Streikenden stehen dabei ganz im Mittelpunkt. Die Fotografien und sogar ein paar Videomitschnitte gehen ganz nah ran und unter die Haut. Dem Kurator der Ausstellung war es wichtig, die besondere Streikkultur, den Zusammenhalt und die positive solidarische Stimmung in den Vordergrund zu rücken.

Die Ausstellung kann noch bis 3. Oktober 2022 besucht werden. - Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, Hamburg / www.shmh.de