Herzlichen Dank für orientierungsstiftende Artikel

Insbesondere möchte ich euch für Artikel zu denjenigen Themen danken, die auch in den Massenmedien Erwähnung finden. Durch die zumeist unkritische und einheitliche Berichterstattung bei den großen Verlagen und Nachrichten treffen Rote Fahne-Artikel in meinem direkten Umfeld auf Interesse und Zustimmung und überwinden an dieser Stelle bürgerlich-antikommunistische Vorbehalte. Interviews oder Videos von Rote Fahne oder zugehörigen Youtube-Kanälen werden hingegen nach wie vor in meinem engeren Umfeld eher (noch) gemieden oder kritisiert.

Ihr seht es ja eventuell auch an den Aufrufen eurer einzelnen Artikel - die großen Themen bieten viel Potential, um breite Aufmerksamkeit zu erreichen! Ich erinnere mich, auf den G7-Protesten in Garmisch neben der Bühne einen Junge Welt-Schirm gesehen zu haben. In dem Moment dachte ich mir, ob es nicht sinnvoll wäre, auch feste Rote Fahne-Stände mit erkennbarem Symbol auf die Veranstaltungen zu bringen?

Gegenwärtig wird eure Zeitung / Zeitschrift ja zumeist im Demonstrationszug verkauft, teilweise mit Trolley. Das erweckt natürlich einen anderen Eindruck, als ein fester Rote Fahne-Stand, den Teilnehmer aus dem Demozug von Anfang bis Ende wahrnehmen können und auch Passanten wahrnehmen und aufsuchen können, ohne sich direkt in den Demozug hineinzugeben. Der Name eurer Redaktion und Zeitung ist ja quasi dafür gemacht, (wieder) die Massen zu erreichen!