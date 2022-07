Gestern hatten wir Baueinsatz, was immer ein wichtiger Bestandteil des Camps ist. Wir helfen mit, den Ferienpark Thüringer Wald hier in Truckenthal weiter aufzubauen und zu verschönern.

Bei den Baueinsätzen lernen wir körperlich zu arbeiten und keine Angst davor zu haben, uns vielleicht dabei auch schmutzig zu machen oder zu schwitzen.

Wir haben uns in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe hat Elektrokabel verlegt, eine hat angefangen, weitere Hütten für einen frischen Anstrich vorzubereiten, eine Gruppe hat einen neuen Steinweg verlegt und die letzte Gruppe hat das Fundament für eine Sauna gegossen, die hier direkt am Löschteich entstehen soll. Alles hat superviel Spaß gemacht, die Stimmung war gut und wir haben viel gelernt. Dazu gehörte, schwere Schubkarren zu schieben und Beton zu mischen. Wir haben gelernt, wie man Stromkabel verlegt, Nägel zu hämmern und vieles mehr! Die Achtung vor der körperlichen Arbeit ist wichtig, denn wie entsteht denn ein Haus oder ein neuer Weg auf dem wir laufen? So können wir mit Stolz über die Anlage hier laufen und sagen: Hey, das habe ich aufgebaut!