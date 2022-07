Livestream der Griechenland-Veranstaltung: MLPD und REBELL haben Mut mitgebracht

„Es war cool heute, ich kannte mich bisher nicht mit der Kommunistischen Partei Griechenlands und den verschiedenen Streiks aus. Da habe ich viel dazu gelernt.“



„Ich fand die Veranstaltung sehr gut und es hat mich sehr gerührt. Das erinnert mich gerade an die Situation in Frankreich, wo die Arbeiter ihr Vertrauen in die Kommunistische Partei verloren haben, weil sie eben keine kommunistische Partei mehr ist. Sie vertritt nicht mehr die Interessen der Arbeiter, sondern ihre reformistischen Interessen. Es ist auch berechtigt, dass die Arbeiter dann ihr Vertrauen verlieren.



Das Bauteam vom Sommercamp sagt: „Für die Rebellen in Deutschland ist die Veranstaltung ein Aufruf: Werdet Arbeiterinnen und Arbeiter und kämpft um die Befreiung der eigenen Klasse.

Die Jugend muss nicht nur lernen, zu kämpfen: Ihr müsst euch auch mit der Strategie und Taktik und der Theorie der Befreiung beschäftigen. Ihr müsst euch mit den revolutionären Wegen beschäftigen. Ihr müsst euch damit beschäftigen, wie die Arbeiterklasse das Bewusstsein, die Kenntnisse und Erfahrungen bekommt, damit sie schließlich die imperialistische Herrschaftsform besiegen kann. Das geht nicht dadurch, daas man allein mutig und kräftig ist, sondern ihr müsst durchblicken.“



„Ich fand es total interessant und inspirierend, gerade weil wir in Deutschland gerade die Widerstandsgruppen aufbauen und auch hier den aktiven Widerstand gegen den Krieg organisieren müssen. Es fragen sich immer viele, wie man das eigentlich macht. Und die griechischen Arbeiter zeigen da ein ganz praktisches Beispiel, wie man eben Widerstand leisten kann. Das muss uns ein Beispiel sein. Wir müssen auch die Frage der internationalen Zusammenarbeit verstärken. Das ist eine Sache, die immer sehr viel Begeisterung entfacht und die Rolle der ICOR¹ ist da wichtig. Wir müssen das unter den Rebellen mehr bekannt machen.“



„Der Vortrag und die Erfahrungen waren sehr lehrreich, auch für den REBELL. Ich finde es super und sehr überraschend, das Mitglieder von MLPD und REBELL in Griechenland waren und dort die Eindrücke gesammelt haben und den Arbeitern aus Deutschland Mut mitgebracht haben.