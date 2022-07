Lufthansa-Piloten: 97,6 Prozent für Streik

Die Lufthansa-Piloten haben in einer Urabstimmung für einen Streik gestimmt. 97,6 Prozent der Lufthansa-Piloten und 99,3 Prozent der Piloten der Frachtsparte hatten sich - nach Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für einen Streik ausgesprochen. VC fordert in den Tarifverhandlungen 5,5 Prozent mehr Lohn, einen automatischen Inflationsausgleich und eine einheitliche Tarifstruktur im Unternehmen, in dem derzeit noch rund 5000 Piloten arbeiten. Allerdings will VC mit einem Streik noch auf das nächste Angebot der Lufthansa warten.