Nationalstreik in Ecuador – Inti Raymi des Widerstandes!

¹ Inti Raymi ist das Sonnwendfest (Inti = Sonne; Raymi = Fest). Es ist das größte Fest im Andenhochland, also von Bolivien bis Ecuador, und beginnt am 24. Juni. Weihnachten spielt dagegen nur eine unbedeutende Rolle. Im Zuge der Emanzipation vom Kolonialismus wird es auch immer selbstbewusster und sichtbarer gefeiert. Da zu der Zeit Streik war, wurde in den Straßen getanzt, trotz aller Gewalt, bzw. der Gewalt zum Trotz.

