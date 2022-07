Neu bei People to People: Hotel Votsala auf Lesbos

Das Hotel Votsala nahe der Inselhauptstadt Mytilini ist sozusagen ein Kind des Solidartätspaktes von „Solidarität International“ und der Selbstorganisation „Stand by me Lesvos“ von Einheimischen und Geflüchteten. Das Hotel vermittelt gerne Kontakte zu „Stand by me Lesvos“.

Motto des Hotels Votsala ist „Weniger ist oft mehr“. So wird bewusst auf TV auf den Zimmern verzichtet, viel schöner ist es am hauseigenen Strand! Dem Hotel liegt am Herzen, dass die Gäste die Umgebung erkunden. Unser Tipp: Buchen Sie einen Kochkurs im Hotel!

Auf der drittgrößte Insel Griechenlands locken viele unterschiedliche Landschaften und tolle Strände, unbedingt lohnend ist ein Besuch der uralten Vulkane. Glaubt man Kennern, kommt der beste Ouzo überhaupt (Ouzo Plomari) von dort. Viel wichtiger noch ist das hochwertige Olivenöl. Lesbos ist also eine Reise wert. People to People Reisen freut sich auf viele Anfragen – gerade der Herbst ist ein tolle Reisezeit!

Doppelzimmer incl. Frühstück ab 50 Euro/Nacht (für 2 Personen)