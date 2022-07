"OXI ist der Schrei des Volkes für Widerstand gegen Unterdrückung und für Freiheit"

Es ist eine Lüge, dass das OXI vom 28. Oktober 1940 dem Faschisten Metaxas zugerechnet wird. Metaxas hat das Wort OXI nie verwendet. Im Gegenteil, er liebäugelte mit den Faschisten Europas. Das OXI vom 28. Oktober 1940 gegen Mussolinis Provokation und Kriegsdrohung kam vom griechischen Volk. Es begeht den 28. Oktober bis heute als Feiertag, als OXI-Tag.

Das Metaxas-Regime war war ein tyrannisches System, das 36 Tabakarbeiter ermordete und tausende Kommunisten und Widerstandskämpfer ermorden ließ. Metaxas überreichte dem damaligen Botschafter morgens am 28.10.1940 in Athen folgende Zeilen in Französisch: "Alors, c'est la guerre"- was nichts anderes heißt als: "Nun, das bedeutet Krieg."

OXI wurde zum Schlachtruf gegen den Faschismus.

OXI ist der Schrei des Volkes für Widerstand gegen Unterdrückung für Freiheit. Bis heute.

Das eine Wort "OXI" breitet sich aus, vervielfacht sich und weckt den Geist des Ungehorsams und der Nichtunterwerfung

OXI war ein Schlachtruf gegen die Militärdiktatur, gegen Troika, gegen die Auspresseng des Volkes durch EU und IWF

OXI vereinte SI und Stand me by Lesbos im Kampf gegen die Menschenverachtende Asylpolitik der EU und der griechischen Regierung.

Und heute Abend wird es ein Solidaritätsschrei für die Larko-Arbeiter, die deutschen Arbeiter und die MLPD.

Es gab nur ein Mal in der Geschichte, wo das OXI missbraucht wurde und in ein angebliches „JA“ umgewandelt wurde. Das war Syriza mit Tsipras. Das Volk stimmte mit über 67% gegen die Troika, gegen seine Auspressung. Das OXI ist in der griechischen Seele eingebrannt. Diese Feuer des Widerstandes können selbst vom Ionischen und vom Ägäischen Meer nicht gelöscht werden!