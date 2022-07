Antikommunismus

Protest gegen Berichterstattung Thüringer Medien zum Prozess von Internationalistischem Bündnis und MLPD

Zur antikommunistischen Berichterstattung in Thüringer Printmedien zum Prozess von Internationalistischem Bündnis und MLPD gegen das seinerzeitige Verbot der Gedenkfeierlichkeiten für Ernst Thälmann auf dem Gelände der Gedenkstätte KZ Buchenwald, in der unter anderem Rechtsanwalt Roland Meister verleumdet wurde¹, erhielt die Rote Fahne Redaktion einen Leserbrief und ein Solidaritätsschreiben. Der Leserbrief ist an die "Thüringer Allgemeine" und an die "Ostthüringer Zeitung" (OtZ) gerichtet und wird an dieser Stelle dokumentiert. Das Solidaritätsschreiben ging direkt an die Rote Fahne Redaktion:

Von Rote Fahne Redaktion