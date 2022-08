Seit Januar 71 Palästinenser durch zionistische Siedler verletzt

Frankreich und Österreich haben weitere unverantwortliche Schritte zur Durchseuchung der Massen in beiden Ländern mit dem Coronavirus unternommen. So fallen in Frankreich der digitale Impfnachweis für die Teilnahme an Kultur- oder Sportveranstaltungen im Land ebenso weg, wie eine Vielzahl an Maßnahmen, wie etwa ein Lockdown, eine abendliche Ausgangssperre oder die Verpflichtung, eine Maske zu tragen. In Österreich müssen sich Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, nicht mehr in Quarantäne. Wer sich gesund fühlt, obwohl er infiziert ist, darf – unter Auflagen - zur Arbeit. Die Herrschenden hissen in Sachen Corona-Pandemie endgültig die weiße Flagge und lassen die Dämme brechen.