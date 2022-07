Solidarität mit Massenkämpfen im Iran / Hiroshima-Tag als weltweiter Tag gegen den Krieg

Solidarität mit den Kämpfen von Arbeitern, Lehrern, Frauen, Studenten und Massenaufständen in den Städten Irans

Wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten Webinars der United Front, eine Versammlung von mehr als vierzig marxistisch-leninistischen und revolutionären Parteien und Organisationen, verurteilen die Einmischungen des amerikanischen Imperialismus in der Region des Nahen Ostens aufs Schärfste. Diese Aktivitäten werden in einer Situation ausgeführt, in der die Konkurrenz zwischen den imperialistischen Mächten und den Regionalmächten den Boden für den Aufstieg reaktionärer islamischer Strömungen bereitet und die Strukturen dieser Gesellschaften zerrissen hat.

Wir glauben, dass die Konflikte zwischen dem amerikanischen Imperialismus und der Islamischen Republik nichts mit den Interessen der Menschen im Iran und der Menschen in der Region zu tun haben und zutiefst reaktionär sind. Für die Menschen im Iran kann ein Ausweg aus diesem Konflikt nur durch den revolutionären Sturz der Islamischen Republik erreicht werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Webinars erklären ihre tiefe Solidarität mit den weit verbreiteten Kämpfen von Arbeitern, Lehrern, Frauen, Studenten und den Massenaufständen in den Städten Irans. Hoch die internationale Solidarität.

Lasst uns den 6. August 2022 - den Hiroshima-Tag - zu einem weltweiten Tag des Kampfes gegen den Krieg machen

Die Welt steht vor einem Atomkrieg. Die Umweltkatastrophe ist bereits da. Wir sind entschlossen, gegen imperialistischen Krieg und Faschismus zu kämpfen. Zu diesem Zweck rufen wir alle friedliebenden und demokratischen Menschen auf der ganzen Welt auf, den 6. August, den "Hiroshima-Tag", als Tag gegen den Krieg zu begehen. Wir rufen auch alle demokratischen Einzelpersonen und Organisationen auf, sich in einer antiimperialistischen, antifaschistischen Front zusammenzuschließen, um gegen den wachsenden faschistischen Trend in der ganzen Welt zu kämpfen. Wir verurteilen die Kriminalisierung und Verfolgung von Gegnern von Faschismus und Imperialismus.

Wir solidarisieren uns mit dem palästinensischen Befreiungskampf gegen die zionistische, rassistische und imperialistische israelische Regierung, die das Lebensrecht des palästinensischen Volkes auf brutale Weise unterdrückt. Wir unterstützen entschlossen den palästinensischen Befreiungskampf und werden den internationalen Aktionstag am 26. November 2022 unterstützen.

Keiner von uns hat jemals einen internationalen Atomkrieg erlebt und noch immer wird diese Gefahr unterschätzt. Um maximale Profite zu erzielen, gehen die imperialistischen Mächte über Leichen und schrecken auch vor einem Atomkrieg nicht zurück.

Arbeiter der Welt vereinigt euch, Arbeiter und Unterdrückte vereinigt euch, Arbeiter und unterdrückte Völker der Welt vereinigt euch!