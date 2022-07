Supergewinne indischer Übermonopole durch Ölgeschäft mit Russland

„Reliance entwickelte sich zu einem der wichtigsten Abnehmer von verbilligtem russischem Rohöl, nachdem einige westliche Abnehmer nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine Ende Februar einen Bogen darum gemacht hatten. Der private Raffineriebetreiber steigerte im Laufe des Quartals auch die Treibstoffexporte, insbesondere in europäische Länder, die aufgrund der Sanktionen gegen Russland mit Engpässen zu kämpfen haben.“ Russland verkauft sein Öl deutlich verbilligt (angeblich um 30 %) an indische Monopole, die das Rohöl raffinieren und dann wiederum mit einer üppigen Gewinnspanne nach Europa weiterverkaufen.

Die „Reliance Industries Ltd“ ist das größte indische Privatunternehmen mit Sitz in Mumbai und an der Börse notiert. Seine Schwerpunkte sind die Erdölgewinnung, Erdgasgewinnung (aus dem indischen Ozean ), Erdölraffinerien. Ihm gehört die weltweit größte Raffinerie in der Sonderwirtschaftszone Jamnagar. Es liegt unter den 500 größten Übermonopolen auf Platz 155 der Fortune-Liste „Gobal 500“ von 2021. International verflochten ist es mit anderen großen Ölmultis – so durch ein Joint Venture mit BP und einen hohen Kapitalanteil der saudiarabischen Aramco, des inzwischen weltweit nach Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmens. Verschiedene neuimperialistische Länder nutzen den Ukrainekrieg, um selbst an Macht und Einfluss dazuzugewinnen.