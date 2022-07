Viele Menschen in Russland warten auf dieses Buch!

Sie hatten die Datei der Russisch-Übersetzung des Buches erhalten und schreiben:

„Wir haben Ende April uns zum ersten Mal mit dem Buch beschäftigt. Der Anfang gefiel uns gut. Wir finden das Buch sehr wichtig, nützlich und anregend. Wir diskutierten engagiert über die kleinbürgerliche und die bürgerliche Denkweise. Auf welche Denkweise sich die Kapitalisten heute stützen, auf die erste oder die zweite. Es entfaltete sich eine Diskussion über die ideologische Basis des russischen Staates, besonders darüber, dass dieser sich gleichzeitig auf Neonazi-Parteien in westeuropäischen Ländern stützt und auf revisionistische Parteien. Diese unterstützen Russland aus ihrer alten Haltung zur sozialimperialistischen Sowjet-Union heraus. ...

Beim zweiten Studienabed zwei Wochen später bemerkten wir die Parallelen zwischen der Formierung der kleinbürgerlichen „ML-Bewegung“ in Deutschland in den 1960-er Jahren und den Parteien des modernen Revisionismus in Russland. Die Teilnehmer zogen eine direkte Parallele zwischen der Gründung der DKP und der der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) 1993 durch ein Abkommen zwischen Sjuganow (Vorsitzender der KPRF seit dieser Zeit - Redaktion der RF) und Jelzin [1].