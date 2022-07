Viele sagen zweimal OXI - zur Schließung von Larko und zur Kriminalisierung von SI Cobas

Seither folgten Montagsdemos und Weltfrauen, Freunde vom Internationalistischen Bündnis und Freundeskreis Flüchtlingssolidarität, Hafen-, Automobil- und Bergarbeiter, ICOR-Organisationen und Gewerkschafter, Musiker und Lehrer ... dem Aufruf und erklären den mutig kämpfenden griechischen und italienischen Kollegen ihre Solidarität. Das macht Eindruck! Neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen den Kriegskurs der Herrschenden in Europa und gegen die Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten werden gewonnen. Rote Fahne News setzt hier die Berichterstattung fort.

Die Europakoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz berichten

Liebe Freundinnen und Freunde, inzwischen erreichen uns weitere Zustimmungen zum Solidaritätsaufruf mit den Larko-Arbeitern und ihren Familien, die wir sofort nach Griechenland weitergeleitet haben. Von Durga Paudel, Asienkoordinatorin der Weltfrauenkonferenz: "We, the Nepali women, fully support the movement of the Larko company of Greece and express our solidarity with them. In the same time, we agree with the declaration of solidarity." Von Edith Luz, Koordinatorin für Lateinamerika: "Completamente de acuerdo desde Peru también haremos llegar nuestra solidaridad. In complete agreement, we in Peru will also send our solidarity."

Videobotschaft von Alassa vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität

Solidaritätserklärung vom Internationalistischen Bündnis Berlin 26.7.2022

Sofortige Freilassung der verhafteten SI-Cobas-Führer! Solidarität mit der klassenkämpferischen Gewerkschaft SI Cobas! Wir sind das Internationalistische Bündnis Berlin. Mit Empörung haben wir auf unserer Versammlung gestern von der Verhaftung von Arafat, Carlo, Aldo und Bruno gehört. Wir solidarisieren uns aus ganzem Herzen mit ihnen und euch und fordern die sofortige Freilassung. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt angesichts der drohenden Gefahr eines dritten atomaren Weltkriegs und der Abwälzung der Kriegs- und Krisenlasten vor allem auf die Arbeiter eine solche Kriminalisierung von Arbeiterkämpfen stattfindet. Ihr habt auf der Friedensdemonstration Anfang Juli in Berlin lebendig berichtet, wie ihr euch gegen Krieg und Militärausgaben wendet und die Löhne gegen die beschleunigte Inflation verteidigt. Jetzt werdet ihr unter einem ungeheuerlichen Vorwand angegriffen – ihr hättet mit den Streiks 2014 bis 2021 Erpressungsabsichten gehabt. Die Unternehmer und ihre Regierungen dürfen alles tun. Aber wenn wir uns mit Streiks dagegen wehren, dann ist das Erpressung. Wenn sie damit durchkommen, ist das letztlich die Zerschlagung des Streikrechts. Das können wir wir nicht hinnehmen – nicht bei euch in Italien und nicht bei uns in Deutschland. Wer einen von uns angreift, greift uns alle an! Hoch die internationale Solidarität!